O 2022 de Costa, meses em turbulência e a pairar acima do país

Apesar do desgaste de imagem do Governo, Costa beneficiou do bom desempenho de alguns ministros.

Ao longo deste ano, sobretudo desde que tomou posse em final de Março como primeiro-ministro do seu terceiro Governo, agora em maioria absoluta, a imagem que o primeiro-ministro tem transmitido é a de chefe de um Governo em turbulência, com ausência de liderança interna e chefiado por um primeiro-ministro que tem pairado acima do país, parecendo mais interessado em negociações no âmbito da União Europeia.