A Suíça sobre carris: uma semana de comboio entre montanhas e lagos

É em autocarro que normalmente se deslocam grupos de jornalistas convidados para conhecer um país. O autocarro espera-os no hotel, leva-os a conhecer os locais turísticos, deixa-os e recolhe-os nos restaurantes e deposita-os no hotel ao fim do dia. A Suíça fez diferente e durante seis dias andou a mostrar grande parte do país a convidados estrangeiros usando o modo ferroviário – comboios de via larga e de via estreita, comboios de cremalheira, funiculares e, sim, também, um barco e um teleférico, provaram que os transportes públicos, a mobilidade sustentável e o uso de modos de transporte amigos do ambiente são levados muito a sério pela Confederação Helvética.