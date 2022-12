SNS bate recorde da década com média mensal de 55 mil cirurgias

Apesar das diversas dificuldades sentidas, entre Janeiro e Outubro deste ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizou 554 mil cirurgias programadas. Este é o valor mais alto dos períodos homólogos até 2013 — último ano com dados disponíveis no Portal do SNS — e deixa antever um bom resultado no final de 2022, com o SNS a caminho de bater o recorde de cirurgias programadas, com base nos registos disponíveis.