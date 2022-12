Mais de 60% dos municípios no continente já não têm vaga nas creches do sector social

Dos 278 concelhos do continente, há 137 onde não há qualquer vaga para o berçário e 172 sem espaço para as crianças “entre a aquisição de marcha e os 24 meses”.

Uma família que, neste momento, ainda tente encontrar um lugar para o seu filho, no berçário ou numa sala de creche, não vai conseguir vaga em mais de metade dos municípios do continente. Nas crianças que vão para a sala de 1 ou 2 anos, a percentagem é ainda maior: em 62% dos municípios, não há qualquer oferta. Os dados resultam das listas que a Segurança Social publicou esta quinta-feira no âmbito do alargamento da gratuitidade das creches ao sector privado.