“Com um grande poder, vem uma grande responsabilidade”: super-heróis salvam o Natal do Parlamento

“Com um grande poder, vem uma grande responsabilidade”. Soa familiar? A frase foi dita por Benjamin Parker, tio de Peter Parker, o famoso Homem-Aranha e é o mote de inspiração ao vídeo de Natal deste ano realizado pela Assembleia da República e destinado aos mais novos. O vídeo divulgado esta sexta-feira pelo Parlamento pretende aproximar a casa da democracia dos cidadãos, através de uma aventura pelo imaginário dos mais pequenos.

No curto vídeo de animação, os personagens da série "Amigos da Assembleia" vestem a capa de super-heróis de populares bandas desenhadas para salvar um grupo de jovens estudantes, lembrando que para cada super-poder há uma responsabilidade para fazer o bem.

O Jubas torna-se o Jubas-Aranha (Homem-Aranha) e o Relógio torna-se o Relógio de Ferro (Homem de Ferro). Também o WolverPombo e Thorquivo se juntam aos heróis para salvar os alunos de um dos professores, que na realidade é o vilão Dr. Polvo, e que juntamente com o Veneno e o Dr. Esquisito, trancaram os estudantes na Sala das Sessões "para semear o terror em vésperas de Natal".

Este não é o primeiro vídeo de animação feito pelo Parlamento. Desde 2020 que a Assembleia da República tem divulgado vídeos natalícios com as personagens dos "Amigos da Assembleia". Nas edições de 2020 e 2021, o cenário e estilo dos desenhos animados eram alusivos à saga de filmes Star Wars e Indiana Jones.

Segundo o gabinete de comunicação da Assembleia da República, o vídeo serve para "celebrar esta quadra e desejar uma Boas Festas, trazendo uma aventura em que os Amigos da Assembleia, que habitualmente explicam o Parlamento aos mais novos, vestem o papel de Super-Amigos". Este é mais um dos vídeos que se junta a outros de carácter informativo e outros de sensibilização.

O vídeo está disponível no site e nas redes sociais da Assembleia da República no Facebook, Instagram e Linkedin e ainda na página do Parlamento dos Jovens no Instagram.