Mr. Zelensky goes to Washington

O título deste artigo é óbvio, tal como são óbvias as coisas que tenho para dizer. Só que muitas vezes – talvez demasiadas vezes – dizer o óbvio é necessário e urgente. A ida de Volodymyr Zelensky a Washington a poucos dias do Natal tem um peso simbólico gigantesco, e deve ser celebrada por todos os homens de boa vontade. Chamem-me piroso: o Presidente da Ucrânia é hoje a grande figura mundial no combate pelos valores do Ocidente – democracia, liberdade, autodeterminação –, e é graças ao sangue e ao sacrifício de milhões de ucranianos que o mundo ocidental, ainda há bem pouco tempo perdido em guerras culturais estapafúrdias e obcecado por causas fúteis, parece ter reencontrado o rumo e a decência.