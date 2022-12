Impostos extraordinários para tempos extraordinários

Há uma parte da inflação que vem do poder de mercado das empresas, e não apenas do aumento dos custos de produção, energéticos e outros.

É difícil, em circunstâncias normais, determinar que parte dos lucros é inesperada. Quando um conjunto de investidoras decide criar uma empresa, ou investir num determinado sector, fá-lo considerando o retorno esperado do investimento, o risco a este associado, com base em vários cenários razoáveis do desenvolvimento do negócio. Podemos entrar em debates teóricos complexos acerca disso, ou podemos ser pragmáticos: a invasão da Ucrânia por Putin não foi considerada como uma fonte provável de lucros para quem investiu no sector energético nos últimos anos. Se há contexto em que podemos afirmar que os lucros são inesperados é este.