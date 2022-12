Um jogo mundial após o Campeonato do Mundo

15 de Dezembro de 1995. O futebol morreu! Esta declaração de óbito foi passada pelas organizações desportivas internacionais, desde logo pela FIFA, no dia em que o Tribunal de Justiça da União Europeia, decidiu o mais que célebre acórdão Bosman, que pelo impacto que teve no mundo do desporto bem cedo foi denominado por “Lei Bosman”. O Direito europeu e o seu órgão jurisdicional de referência diziam não às cláusulas de nacionalidade e às indemnizações por transferência, finalizado o vínculo laboral do praticante com o clube. Todo o universo desportivo reagiu negativamente a esta “intromissão” da Europa e de um direito que não contemplava a especificidade do desporto e da sua ordem normativa.