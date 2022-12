“O vosso dinheiro não é caridade”. O discurso de Zelensky no Congresso dos EUA

O Presidente da Ucrânia dirigiu-se, esta quinta-feira, ao Congresso dos Estados Unidos, com um apelo a uma união global para a paz no país​.

Volodymyr Zelensky iniciou o discurso no Capitólio com um agradecimento e, no final, ofereceu ao Congresso norte-americano uma bandeira da Ucrânia assinada por soldados ucranianos em Bakhmut, cidade na linha da frente de combates.

“Ontem estive em Bakhmut, na linha da frente. Bakhmut tem sido constantemente atingida desde Maio. Mesmo assim, Bakhmut resiste”, disse.