Quinta na TV: Top Gun: Maverick no ar, símios em perigo e Michael Jackson decifrado

CINEMA

Top Gun: Maverick

SkyShowtime, streaming

Chega à plataforma o blockbuster que, no Verão, protagonizou uma das maiores estreias do ano no cinema. Realizado por Joseph Kosinski, segundo um argumento de Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, é a sequela de Top Gun: Ases Indomáveis (1986), de Tony Scott.

Tom Cruise e Val Kilmer assumem as personagens originais: o primeiro como Pete “Maverick” Mitchell, piloto tão brilhante quanto insubordinado; o segundo na pele do amigo que já foi rival Tom “Iceman” Kazansky. Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Lewis Pullman juntam-se ao elenco.

Os Sete Magníficos

Fox Movies, 00h02

EUA, década de 1870. Rose Creek, outrora pacífica, vive agora sob o domínio do cruel Bartholomew Bogue e do seu bando. Os habitantes pedem auxílio ao pistoleiro Sam Chisolm, que reúne um grupo de marginais para defender a povoação.

Antoine Fuqua dirigiu, em 2016, este remake do clássico de 1960 realizado por John Sturges, que por sua vez era uma versão americana d’Os Sete Samurais (1954) de Akira Kurosawa. A interpretação fica a cargo de Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Peter Sarsgaard e Haley Bennett.

DOCUMENTÁRIOS

Um Mundo sem os Grandes Símios

RTP2, 15h56

Estreia. Em nome de feiras, circos e zoos, da vontade de ter um animal de estimação exótico ou da mera pose para uma selfie, muitos são os primatas arrancados aos seus habitats e famílias. Mais ainda são as atrocidades cometidas por traficantes e caçadores furtivos – por vezes, com a conivência das autoridades oficiais que deviam proteger os animais.

Este documentário vai da floresta tropical às redes sociais, pelos olhos do repórter Michel Abdollahi, para mostrar e denunciar os meandros deste negócio ilegal. A jornada, pontuada por momentos chocantes e perigos para a própria equipa de filmagens, começa na bacia do Congo e conta com comentários de especialistas como Jane Goodall.

Michael Jackson: A Faking It Special

ID, 23h

Michael Jackson é o alvo deste capítulo de Faking It, série em que especialistas em linguagem corporal, micro-expressões, psicologia forense e outras áreas procuram esmiuçar e decifrar as palavras, gestos e maneirismos de personalidades que acumulam a fama com o registo criminal.

Este episódio baseia-se no programa Living with Michael Jackson: A Tonight Special, de 2003. Num momento raro, o “rei da pop” abriu os portões do rancho Neverland ao jornalista Martin Bashir e revelou informações tão íntimas e bombásticas como a de que partilhava a cama com crianças que o visitavam.

I Am Really the Underground

RTP2, 23h09

Estreia. Assinado por Ricardo Clara Couto e Nuno Costa Santos, documenta a vida e obra do escritor Rui Knopfli (1932-1997), através de imagens do arquivo do autor, testemunhos de gente próxima, comentários de críticos e outros vestígios “de um poeta inconformado e inclassificável, de feitio difícil e uma generosa ternura”, anuncia a sinopse.

MÚSICA

Concerto Especial 2022

RTP2, 13h28

Registo de um concerto especial na Sagrada Família: pela primeira vez, a Orquestra Filarmónica de Viena actuou na inacabada basílica de Gaudí, em Barcelona. Ali ecoaram, sob a regência do maestro Christian Thielemann, a Sinfonia n.º 4 de Bruckner e, em estreia absoluta, Elysium, obra encomendada para a ocasião ao compositor Samy Moussa.

INFANTIL

Hotel Transilvânia (V.Port)

AXN Movies, 9h31

Este hotel é o único lugar onde os monstros podem descansar e viver em paz. Ou era. Um dia, um jovem humano aparece na unidade, causando o pânico entre os hóspedes. O pior é que Drácula, o dono e gerente, percebe que Mavis, a adorada filha de 118 anos, tem um fraquinho pelo recém-chegado.

Realizado por Genndy Tartakovsky, o filme inaugurou uma monstruosa saga animada. O segundo e o terceiro capítulo, também de Tartakovsky, são emitidos de seguida. Em causa estão, respectivamente, as dificuldades de Drácula enquanto avô e as peripécias de um cruzeiro em família.