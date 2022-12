Não é a velha comédia à portuguesa, é o Natal segundo Bruno Aleixo

É como o Conto de Natal de Dickens, mas o Scrooge deste O Natal do Bruno Aleixo, com estreia esta quinta-feira, está em coma depois de um acidente rodoviário em Coimbra e os médicos, com a ajuda de família e amigos, tentam acordá-lo através de recordações marcantes, traumáticas, de natais passados. E, ao contrário do original, este Scrooge chamado Bruno Aleixo não é um ser desprezível que se redima no final.