Ministério faz compras de 1,2 milhões para museus e cria comissão de aquisições

Medida integra uma estratégia de valorização do património que inclui criação de um fundo com dois milhões de euros públicos, um novo estatuto do mecenato e a “reorganização profunda” da DGPC.

Dois pequenos óleos de Vieira Portuense que se destinavam a uma edição de luxo de Os Lusíadas que não chegou a existir; uma pintura flamenga com três santos que, muito provavelmente, é de encomenda portuguesa; um retrato italiano de um cardeal que foi rei; uma natureza-morta com paisagem (ou vice-versa) que junta um pai e uma filha que conhecemos bem; um painel de azulejos azuis e brancos que representa um combate bíblico que teve um vencedor improvável; e ainda uma salva em prata dourada do começo do século XVI que era a única em falta num conjunto de 23 e que tinha já um lugar reservado na vitrina que em breve irá recebê-la.