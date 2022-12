Mulheres afegãs expulsas das universidades, na última das promessas quebradas pelos taliban

Depois de um período inicial marcado por garantias de que as mulheres iam poder continuar a estudar e a trabalhar sob o regime taliban, o novo Governo afegão deu mais um passo no sentido contrário.

A última porta do sistema de ensino do Afeganistão que ainda estava aberta às mulheres, além da instrução primária, foi encerrada na terça-feira pelo Governo do movimento taliban, com o anúncio de que as afegãs estão agora proibidas de frequentar as universidades.