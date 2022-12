Acesso a endoscopias: rede pública e de convencionados com “lacunas importantes”

O acesso a serviços de endoscopia gastrenterológica é “fundamental para a prevenção e diagnóstico precoces das doenças do aparelho digestivo”, alerta a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), salientando o facto de estas doenças “representarem uma relevante causa de morte em Portugal”. Mas, “constata-se que a rede de prestadores públicos ou convencionados com o SNS nesta área continua a apresentar lacunas importantes”, conclui na sua mais recente monitorização do acesso a serviços de endoscopia gastroenterológica.