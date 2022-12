Revisão constitucional: The Times They Are A-Changin’

Querer fossilizar a Constituição e colocá-la numa redoma sagrada de nada servirá para acompanhar as inevitáveis mudanças societais e, pior ainda, não ajudará a mitigar os problemas reais.

Se fecharmos os olhos e pensarmos no caminho que levou à aprovação da atual Constituição da República Portuguesa, poderemos destacar vários aspetos: o fim de uma longa ditadura de extrema-direita; os primeiros passos para o que é agora uma consolidação democrática de quase cinco décadas; as eleições de 1975 para a Assembleia Constituinte, que foram as eleições mais participadas de sempre.