Crescimento e pobreza em democracia

1. A sociedade portuguesa mudou muito desde a minha infância passada numa aldeia beirã, onde havia crianças que andavam descalças e famílias a viver em casas térreas que ofereciam um conforto quase medieval. Sofreu em particular transformações profundas sob o impacto de dois grandes choques: a onda migratória da década de sessenta e a implantação do regime democrático que emergiu do 25 de Abril de 1974.