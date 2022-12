Paulinho: de criticado a ovacionado no Sporting

A 5 de Março de 2020, Rúben Amorim foi apresentado como treinador do Sporting, numa transferência que custou 12,1 milhões de euros aos cofres “leoninos”, pagos ao ex-clube do treinador, o Sp. Braga.

Menos de um ano depois, um negócio de 16 milhões de euros por 70% do passe de Paulinho foi celebrado entre os mesmos clubes – a transferência mais cara de sempre do Sporting e um desejo realizado de Rúben Amorim, que trabalhara com o jogador nos bracarenses.

Na primeira época e meia no Sporting, é verdade que Paulinho marcou o golo no jogo que deu o título de campeão nacional aos “leões”, mas o seu rendimento desportivo ficou aquém das expectativas (sobretudo tendo em conta o valor da sua transferência) – 17 golos marcados em 60 jogos.

Ainda assim, o avançado foi resistindo, não só no clube, como também no "onze" inicial de uma equipa que, em dois anos seguidos, fez 85 pontos no campeonato (ambos os segundos melhores registos de pontos da história do clube). A ligação que Paulinho providenciava entre sectores e a forma como ajudava a equipa a subir no terreno foram argumentos usados por Rúben Amorim para justificar a sua titularidade apesar das críticas crescentes ao desempenho do avançado.

“Às vezes pode não estar tão bem, mas o espírito que ele tem, a forma como lutou pela bola, como ligou a equipa à frente foi excelente” – assim comentou a exibição de Paulinho após a vitória frente ao Casa Pia em Outubro.

Ainda longe dos concorrentes

De facto, esta época (e depois de estar ausente por lesão), Paulinho tem realizado exibições convincentes, sobretudo na Taça da Liga, onde, em quatro jogos, já marcou tantos golos (6) como em todo o restante ano de 2022. Será uma forma que quererá levar para a Liga, onde ainda só apontou um golo.

No campeonato, os “leões” estão a 12 pontos do Benfica e a quatro do FC Porto, havendo também uma diferença considerável em relação aos golos marcados por cada um dos avançados de cada equipa. O “dragão” Taremi já fez 14 golos nesta temporada e a “águia” Gonçalo Ramos 15.

A razão para esta súbita subida de forma pode estar na confiança inabalável de Rúben Amorim no avançado. Depois, Paulinho continua a ser um jogador importante entre linhas, recuando no terreno para criar uma superioridade numérica no meio-campo (como ocorreu na vitória recente sobre o Sp. Braga) e mostrando excelente entendimento com os seus colegas de equipa.

Mas há ainda outra possível razão. Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo do Sporting com o Marítimo para a Taça da Liga, no qual Paulinho fez um hat-trick, Rúben Amorim foi confrontado com o rumor de que o avançado recorrera a um psicólogo, algo que o técnico não desmentiu: “Se o Paulinho recorreu a um psicólogo – eu sei, mas não vou estar a dizer –, se o fez, fez muito bem (…). É mais um acompanhamento numa profissão muito exigente”.

Com recurso a psicólogo ou não, certo é que Paulinho está “na crista da onda” e nesta segunda-feira saiu do relvado ovacionado pelos adeptos sportinguistas.

Texto editado por Jorge Miguel Matias