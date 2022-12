Elon Musk lança sondagem para saber se deve abandonar liderança do Twitter

O presidente executivo do Twitter, Elon Musk, lançou uma sondagem na rede social, no domingo, a questionar se deve abandonar o cargo e garantiu que vai respeitar os resultados.

A votação está programada para encerrar por volta das 11h20 desta segunda-feira, embora o bilionário não tenha divulgado detalhes sobre quando abandonará o cargo se os resultados da sondagem indicarem que o deve fazer.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Por volta das 8h30 (hora de Lisboa), a resposta “sim” à sondagem somava 57% dos votos.

Em resposta a um utilizador no Twitter, Musk disse que "não há sucessor", referindo-se a uma possível mudança de presidente executivo.

Musk já tinha revelado a um tribunal de Delaware, no mês passado, que pretendia reduzir o tempo que despende com o Twitter e que eventualmente encontraria um novo líder para administrar a empresa.

A sondagem ocorre depois de uma actualização das políticas do Twitter, no domingo, que proibiu contas criadas exclusivamente com o objectivo de promover outras empresas de redes sociais e conteúdo que contenha links ou nomes de utilizadores em referência a plataformas concorrentes.

Minutos antes de começar a sondagem, Musk desculpou-se e fez a seguinte publicação: "No futuro, haverá uma votação para grandes mudanças nas políticas".

O ex-presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, que recentemente investiu na plataforma Nostr, respondeu à publicação do Twitter sobre a nova política de domingo com uma palavra: "Porquê?".

Na semana passada, o Twitter dissolveu o seu Trust and Safety Council, um grupo voluntário formado em 2016 para aconselhar a plataforma sobre as decisões do site.

A mudança de política segue-se a outras acções polémicas desde que Elon Musk comprou a rede social e assumiu a liderança do Twitter, nomeadamente após a demissão de alguns membros da administração e de cerca de metade da força de trabalho da empresa, enquanto decidia quanto cobrar pelo serviço de assinatura do Twitter, o Twitter Blue.

Musk também suspendeu as contas de vários jornalistas por causa de uma polémica sobre a publicação de dados públicos sobre o avião do bilionário. Musk restabeleceu as contas após críticas da Comissão Europeia, grupos de defesa e organizações jornalísticas de várias partes do mundo na sexta-feira, com alguns a acusarem a plataforma de colocar em risco a liberdade de imprensa.