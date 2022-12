Portugal tem propinas “relativamente baixas”. Quanto custam no resto da Europa?

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) recomendou, num relatório sobre o financiamento do ensino superior encomendado pelo Governo, que Portugal passasse a usar um sistema de propinas por escalões que tenha em conta os rendimentos das famílias dos estudantes. O modelo é usado, por exemplo, na Bélgica. Apesar da proposta do organismo europeu, a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, não tocou neste tema durante a apresentação do relatório, que decorreu na tarde desta segunda-feira, focando-se noutros aspectos do financiamento das instituições.