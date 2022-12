Jovem que planeou ataque à faculdade de Ciências pode ficar em liberdade já no Verão

O aluno que planeou um atentado na Faculdade de Ciências de Lisboa destinado a matar um número indiscriminado de colegas pode ser posto em liberdade já no próximo Verão. Tudo depende do estado clínico de João Carreira, a quem foi há muito diagnosticada Síndrome de Asperger, uma perturbação do espectro do autismo. Na altura dos factos o jovem "encontrava-se clinicamente deprimido com ideação suicida", refere o tribunal.