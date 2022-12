Sabrosa inaugura percurso pedestre dedicado a Fernão de Magalhães

A Rota Urbana de Fernão de Magalhães percorre vários lugares na vila onde a história de Sabrosa se cruza com a do navegador.

No último ano das celebrações dos 500 anos da primeira circum-navegação à volta do globo, liderada por Fernão de Magalhães, o município de Sabrosa inaugura um novo percurso pedestre que une, no miolo urbano da vila, vários pontos associados ao navegador.

Ainda que não existam certezas quanto à naturalidade ou filiação de Fernão de Magalhães, existe em Sabrosa a convicção de que o navegador é filho da terra, e um dos primeiros pontos de interesse do percurso é, precisamente, a Casa de Fernão de Magalhães – ou Casa da Pereira – onde se crê ter nascido o navegador, “no último quartel do século XVI”, “e que tenham sido seus pais, Rui de Magalhães, casado com D. Alda da Mesquita Pimentel de Vila Real”.

De acordo com o site da autarquia, a convicção surge do facto de a “Casa da Pereira e vínculo da mesma” terem pertencido a João da Silva Teles, marido de D. Teresa de Magalhães, “irmã de Fernão de Magalhães”, “tendo sido em nome daqueles que o grande circum-navegador, a 17 de Dezembro de 1504, instituiu um vínculo de morgado e capela, de inovação do Senhor Jesus da Igreja de Sabrosa com a pequena Quinta da Sonta, nomeando a sua irmã e seu marido seus primeiros administradores e seus herdeiros universais”.

A pedra de armas do edifício, onde estava representada a heráldica dos Magalhães, terá sido “mandada picar por D. Manuel I”, após Fernão de Magalhães ter feito a primeira circum-navegação à volta do globo ao serviço dos reis de Espanha. A viagem arrancou em 1519, em Sanlúcar de Barrameda e terminou em 1522 no mesmo local, já sob a liderança do navegador espanhol Juan Sebastián Elcano, após a morte de Magalhães nas Filipinas, em 1521.

Foto Rota Urbana de Fernão de Magalhães em Sabrosa dr

A Casa da Pereira é um dos principais destaques do percurso, inaugurado a 16 de Dezembro. Com 2,9 quilómetros e uma duração prevista de 50 minutos, a Rota Urbana de Fernão de Magalhães é circular, com início e fim junto ao painel informativo que se encontra perto da Junta de Freguesia de Sabrosa.

A primeira paragem é na igreja matriz, seguindo-se a Casa de Fernão de Magalhães. Passeia-se depois pelo jardim da memória escultórica das viagens da infância do navegador, cruza dois murais dedicados à temática, e continua para o Parque B. B. King, onde é possível visitar a exposição Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães, para “experienciar”, com recurso a “tecnologia de ponta”, “a primeira volta marítima ao mundo, numa lição de história mágica e de descoberta de territórios longínquos”, lê-se no folheto dedicado ao novo PR6 de Sabrosa.

No regresso ao ponto de partida, o trilho pedestre passa ainda pela estátua de Fernão de Magalhães e pela Adega Cooperativa de Sabrosa, onde se produzem os vinhos Fernão de Magalhães.