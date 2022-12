Acordo na COP15: conferência fecha com novo fundo internacional para a biodiversidade

Mais de 190 Estados chegaram a acordo na madrugada desta segunda-feira em Montreal, no Canadá, sobre o novo Quadro Global da Biodiversidade até 2030, que adoptou 23 metas que visam travar a perda da diversidade biológica. Uma das metas é mobilizar, até ao final desta década, pelo menos 200 mil milhões de dólares por ano (o equivalente a 188 mil milhões de euros), de todo o tipo de fontes, para pôr em prática estratégias nacionais de planos de acção da biodiversidade.

Uma das questões mais polémicas da 15.ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica (COP15) era a exigência, por um grupo de países em desenvolvimento e do Sul Global (normalmente aqueles onde a biodiversidade é maior), de que fosse criado um novo fundo específico para a biodiversidade. O Brasil liderava esta exigência, que levou até a uma saída em bloco das negociações na semana passada. E acabou por ser aprovado.

“O Brasil acalmou-se nesta parte final. Percebeu que tendo havido um consenso na América do Sul em relação ao pacote que estava em cima da mesa, com o apoio da Colômbia, do México, da Argentina, seriam eles os maus da fita – e foram, quer dizer, tornaram as negociações muito difíceis”, diz Francisco Ferreira, líder da associação ambientalista Zero, explicando que no final este país não se tornou um obstáculo ao acordo.

“Este fundo é um sinal. É um bocado como aconteceu com a cimeira do clima [COP27, em Sharm el-Sheikh, com o fundo para as perdas e danos relacionadas com as alterações climáticas], não é? Quer dizer, não é o fundo em si que faz a diferença, mas é um sinal político”, considera Francisco Ferreira, que esteve em Montreal também como representante da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

A biodiversidade nunca foi tão relevante económica e politicamente como é actualmente. O acordo de hoje é uma notícia óptima, e cria um verdadeiro impulso para 2030 e para os objectivos fundamentais que temos para cumprir, incluindo proteger 30% das áreas terrestres e marinhas Carlos Manuel Rodriguez

A reivindicação da criação de um novo fundo acabou por ser satisfeita, embora cedendo ao que a União Europeia e outros países ricos defendiam. “Houve uma controvérsia grande, sobre se deveria ser ou não separado do Mecanismo Internacional para o Ambiente [(GEF, na sigla em inglês), supervisionado pelo Banco Mundial, que tem sido o principal financiador de acções para a preservação da biodiversidade]. A Europa defendia que deveria ser no quadro do GEF”, explica Francisco Ferreira.

17% por agora, 17% da terra e 8% dos mares estão protegidos. O objectivo é chegar aos 30% de protecção

“A Europa, aliás, dizia que não era preciso nenhum fundo novo: foi exactamente igual ao clima, também dizia que não queria criar um novo fundo para as perdas e danos, porque se conseguia arranjar financiamento voluntário”, explica Francisco Ferreira, que esteve também em Sharm el-Sheikh em Novembro.

Estabeleceu-se a meta de mobilizar recursos financeiros no valor de 200 mil milhões de dólares anuais, de várias fontes (dinheiro público, privado, internacional e dos Estados) para pôr em prática planos de acção e estratégias de conservação da biodiversidade até 2030.

“São 200 mil milhões de dólares. No acordo de Paris temos 100 mil milhões de dólares por ano [para adaptação e mitigação climática, e nunca se conseguiu chegar a esse valor] e aqui é o dobro. Mas atenção, isto é o financiamento total, não é através do fundo. A única coisa que fica aí estabelecido são 20 mil milhões anuais de financiamento oficial dos países desenvolvidos até 2025 e depois 30 mil milhões em 2030. O resto tem de vir de outras fontes", explica Francisco Ferreira.

Um impulso para proteger 30% do planeta

No fim de contas, foi criado um fundo no âmbito do GEF, que deve estabelecer, em 2023 e até 2030, um fundo fiduciário especial para dar apoio à aplicação do Quadro Global da Biodiversidade, para complementar os apoios existentes, garantindo a implementação atempada do Quadro Global para a Biodiversidade, levando em conta a necessidade de existir um fluxo previsível, adequado e a tempo de fundos, diz o documento sobre a mobilização de recursos aprovado pelo plenário.

20 20 mil milhões anuais é quanto os países desenvolvidos se comprometeram a canalizar para os países mais pobres até 2025 para a biodiversidade, até 2025, verba que será aumentada para 30 mil milhóes de euros em 2030

“A biodiversidade nunca foi tão relevante económica e politicamente como é actualmente. O acordo de hoje é uma notícia óptima, e cria um verdadeiro impulso para 2030 e para os objectivos fundamentais que temos para cumprir, incluindo proteger 30% das áreas terrestres e marinhas”, comentou Carlos Manuel Rodriguez, secretário do GEF, num comunicado de imprensa.

O compromisso directo dos países desenvolvidos é de aumentar os recursos financeiros internacionais para os países em desenvolvimento e pequenos Estados-nação, incluindo ajuda oficial ao desenvolvimento, para pelo menos 20 mil milhões de dólares anuais e 30 mil milhões, no mínimo, até 2030.

Foto Um dos locais da Conferência da Convenção da Diversidade Biológica, no Canadá evablue; eva blue

Até o momento, 17% da terra e 8% dos mares estão protegidos e um dos objectivos mais importantes desta conferência era a criação de áreas protegidas em pelo menos 30% das zonas marinhas e terrestres do planeta, as mais importantes para a conservação da biodiversidade. “Havia a ideia de dizer que eram 30% de áreas terrestres e 30% das áreas marinhas mas no texto ficou só 30% das áreas, sejam elas quais forem. A ideia era fazer esse equilíbrio, mas não se fez, perdeu-se um pouquinho”, comentou Francisco Ferreira.

“Existia um conjunto de metas quantificadas de longo prazo para 2050 relativas ao aumento da área de ecossistemas naturais ou da percentagem de espécies em risco e que desapareceram”, diz a Zero, num comunicado sobre o desfecho da COP15. “Mas é muito claro: mais vale a pena perder na qualificação dos objectivos de longo prazo do que nos de curto prazo. Ou seja, a perder números, mais vale perder para 2050, que está longe. Os de 2030, que está mais perto, é que são os mais fundamentais”, sublinhou Francisco Ferreira.

Para Portugal

O que significa este acordo sobre a salvaguarda da biodiversidade para Portugal? “Acho que deve ser precisamente uma forma de de mobilização em prol das questões de salvaguarda da biodiversidade. Alerta para estarmos a subsidiar actividades como a agricultura, que põem em causa a biodiversidade. Para a questão de haver subsídios e incentivos contrários à salvaguarda da biodiversidade”, sublinha Francisco Ferreira.

“Atingir os 30% de protecção das áreas terrestres e das marinhas até 2030... É preciso acelerar os planos de gestão das áreas protegidas, que ainda não temos e que são instrumentos absolutamente cruciais”, acrescenta.

O alerta sobre as espécies exóticas nas ilhas é outro aspecto que nos diz claramente respeito. “É curioso que nas exóticas invasoras até está escrito na meta que a prioridade até deve ser nas ilhas. Aqui o caso dos Açores e da Madeira ganhar uma prioridade maior”, frisa Francisco Ferreira.