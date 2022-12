Os inventores de línguas de A Guerra dos Tronos e Duna

O que faz um “conlanger”? Na verdade, o que é um “conlanger”? Dois dos maiores criadores de línguas ficcionais do mundo estiveram em Lisboa para falar sobre o seu trabalho — embora ele fale por si, sobretudo para quem segue o universo de A Guerra dos Tronos, Duna, The Witcher, Halo, Marvel ou muitos outros títulos em que se ouve alto valeriano, dothraki, sardaukar ou várias versões do que falam elfos em mundos como o de Witcher ou Thor. Os sons são exóticos, mas quando todo o sistema está construído, fazem muito sentido. David J. Peterson e Jessie Sams são linguistas, mas na verdade são construtores de línguas, inventores de comunicação, engenheiros de palavras.