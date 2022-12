Alemanha anuncia recuperação de parte das fabulosas jóias roubadas em Dresden em 2019

Roubo aconteceu há mais de três anos. Ladrões precisaram de menos de dez minutos para levar 21 peças de grande importância histórica e de valor “inestimável” de um dos museus mais antigos do mundo.

A polícia alemã anunciou este sábado ter na sua posse uma parte significativa das jóias do século XVIII roubadas em Novembro de 2019 do museu instalado no castelo-palácio de Residenzschloss, em Dresden, conhecido como Grünes Gewölbe (Cofre Verde).