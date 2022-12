Natal com chuva. IPMA prevê novo agravamento do tempo já na segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou este sábado que a previsão meteorológica para o fim-de-semana é de “algumas tréguas” relativamente ao mau tempo, mas a partir de segunda-feira prevê-se “novo agravamento”, com chuva forte, que se deverá prolongar até ao fim-de-semana do Natal.

“Ainda é um bocadinho cedo para ter a certeza das quantidades exactas de precipitação [previstas a partir de segunda-feira], no entanto tem potencial para localmente ter quantidades de precipitação semelhantes àquelas que foram verificadas [nos últimos dias]”, afirmou Jorge Ponte, meteorologista do IPMA, em declarações à agência Lusa.

Considerando as previsões para o território continental, o IPMA vai emitir já esta tarde aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) para segunda-feira, para algumas zonas, “provavelmente o litoral a norte de Setúbal e eventualmente os distritos de Viseu e Vila Real”.

“Para já amarelo, porque ainda falta algum tempo e a situação está a ser avaliada. No entanto, se a situação se mantiver, é sempre possível um agravamento [do aviso] ao longo do fim-de-semana”, ressalvou Jorge Ponte.

Segundo o que já é possível consultar no site do IPMA para os dias 24 e 25 de Dezembro, fim-de-semana de Natal, todos os distritos do continente sem excepção deverão ser afectados pela chuva.

Fim-de-semana mais ameno

Neste momento, no continente, a situação meteorológica é de “apenas alguns aguaceiros fracos ao longo do território e assim se espera que continue neste fim-de-semana, com aguaceiros fracos e muito pouco frequentes”. Deverá haver mesmo vários sítios onde não irá chover e algumas boas abertas no sul do país, especialmente no sábado.

Não está, por isso, prevista a emissão de avisos para vigorar no resto do fim-de-semana no país, com excepção dos Açores – para o arquipélago já avisos de chuva, vento e precipitação marítima entre hoje e domingo.

“Depois, a partir de segunda-feira, outra vez a situação a instabilizar, com a aproximação de um novo sistema frontal, com precipitação que será por vezes forte, que começará durante a manhã no litoral Norte e estender-se-á às restantes regiões do país”, apontou o meteorologista.

Este sistema frontal está associado a “uma depressão que, neste momento, está a oeste dos Açores e que se vai deslocando lentamente para leste”.

O meteorologista referiu não haver informação exacta sobre onde é que vai ocorrer a precipitação mais forte na próxima semana, mas a depressão “tem potencial para deixar quantidades elevadas de precipitação, até porque tem um avanço lento e, portanto, onde a frente persistir pode ter acumulados elevados”.

O litoral Norte e Centro do território continental é “onde será mais provável” o registo de chuva forte, “no entanto pode haver alguns pequenos ajustes dos modelos”, acautelou o meteorologista do IPMA, adiantando que o sistema frontal irá atravessar todo o território, pelo que a precipitação “poderá ser forte em todo o país e os modelos, até lá, ainda podem ajustar estes locais onde será mais intenso”.

Além de chuva forte, o IPMA prevê a intensificação do vento do quadrante sul, que se notará já a partir de domingo, “devido à aproximação do sistema frontal, e que será mais forte na segunda-feira”. Está também prevista alguma agitação marítima a ocorrer a partir de segunda-feira.

A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira (dia 13) causou mais de 3 mil ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afectando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

A Protecção Civil registou mais de 7950 ocorrências em território nacional, inclusive 4841 inundações, e 88 desalojados desde as 00h do dia 7 e até às 8h do dia 15.