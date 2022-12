Moreirense com “gigante” Pasinato elimina Benfica na Taça da Liga

Empate deu apuramento à formação minhota, que venceu o Grupo C em igualdade pontual com os “encarnados”, valendo o maior número de golos marcados.

O Benfica empatou (1-1), este sábado, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense (líder da II Liga), que venceu o Grupo C da Taça da Liga, pelo que vai disputar os quartos-de-final, na próxima quinta-feira, com o Arouca.

Com os mundialistas António Silva e Gonçalo Ramos de volta ao "onze" de Roger Schmidt, o Benfica deslocou Aursnes para a direita, colocando Chiquinho mais perto de Florentino, apostando em Draxler à esquerda. Mas o plano do alemão não resultou, apesar da consistência do norueguês.

A jogar com dois resultados — o empate apurava a equipa minhota, que tinha mais um golo marcado —, o Moreirense tinha consciência da importância de não cometer erros. Qualquer precipitação poderia retirar-lhe a ligeira vantagem no jogo que decidia a última vaga dos quartos-de-final.

A prova inequívoca surgiu antes dos 10 minutos, com Rafael Santos a falhar ma entrega que Gonçalo Ramos esteve muito perto de transformar em golo. Valeu Pasinato, na ocasião, com defesa crucial. O Benfica comandava e nova hesitação no momento ofensivo dos “cónegos” deu origem a impressionante arrancada de Rafa, anulada no último instante.

As “águias” ainda festejaram um golo de Gonçalo Ramos que a posição irregular de Aursnes anulou. Esse seria o momento de viragem, impulsionado por um remate de João Camacho à barra de Vlachodimos. O aviso estava dado e André Luís obteria, depois de um remate ao lado, a vantagem para o Moreirense na sequência de um penálti a punir mão de Florentino.

O Benfica estava, mais do que nunca, obrigado a puxar dos galões que exibe na Liga, Taça de Portugal e Champions. E foi isso que os “encarnados” fizeram, chegando à igualdade antes do intervalo. Após várias tentativas e de mais uma intervenção de Pasinato a negar o golo a Grimaldo (Vlachodimos tinha feito o mesmo a Frimpong 10 minutos antes), o Benfica marcou por Gonçalo Ramos, que deu sentido a assistência precisa de Rafa.

Roger Schmidt tinha 45 minutos para evitar a eliminação numa competição que não vence há seis edições (2015/16) e a equipa respondeu com um domínio intenso. Ao Moreirense ia valendo a elasticidade de Pasinato e a robustez dos postes para segurar a igualdade.

Paulo Alves rectificava a equipa e à entrada do último quarto de hora o Moreirense libertava-se um pouco e respondia, por André Luís, com um remate ao ferro.

Mas foi o Benfica que apostou tudo no final, Diogo Gonçalves a desperdiçar a última grande oportunidade mesmo a acabar, depois de um gigantesco Pasinato ter tapado a baliza para garantir o apuramento do Moreirense.