PSD quer ouvir ANAC, NAV e GPIAAF por alegadas falhas no controlo de tráfego aéreo

O PSD quer chamar ao parlamento responsáveis da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Navegação Aérea (NAV) e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) por alegadas falhas no controlo de tráfego.

"Segundo a informação hoje vinda a público através da comunicação social - citando com muito pormenor um alegado relatório secreto do GPIAAF -, são apontadas graves falhas no controlo de tráfego aéreo, que por mais de uma ocasião e no período de um ano apenas poderão ter posto em risco a segurança geral em dois aeroportos, nomeadamente a integridade de passageiros e trabalhadores dos aeroportos em questão", lê-se num requerimento do PSD.

O Expresso noticia hoje que uma investigação detectou controladores em presença fictícia, com regras aleatórias ou a verem televisão. O relatório citado pelo semanário dá ainda conta de que a NAV não respeita a política de cultura justa para incentivar o reporte de incidentes.

Assim, o grupo parlamentar do PSD sublinhou que esta matéria "é muito grave", exigindo um "cabal esclarecimento e apuramento de responsabilidades". Neste sentido, o PSD quer chamar à Assembleia da República os responsáveis do GPIAAF, ANAC e da NAV Portugal.