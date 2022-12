Twitter suspende contas de jornalistas que escrevem sobre Elon Musk

O Twitter suspendeu na quinta-feira as contas de vários jornalistas norte-americanos que escreveram recentemente sobre o novo dono da rede social, Elon Musk, e as decisões por si tomadas. A suspensão apanhou os visados de surpresa e o Twitter não deu qualquer explicação oficial sobre o assunto, mas Musk alegou (no Twitter, where else?) que os jornalistas violaram as regras da plataforma porque “publicaram a [sua] localização em tempo real, basicamente [dando] coordenadas de assassínio”.

O gatilho para esta decisão parece ter sido a suspensão de uma conta que seguia os movimentos do jacto privado de Elon Musk. O milionário garantira no mês passado que não ia suspender esse perfil em nome da liberdade de expressão, mas mudou de ideias na quarta-feira invocando motivos de segurança. “Qualquer conta que divulgue a localização em tempo real de quem quer que seja será suspensa, porque é uma violação à [sua] segurança física”, escreveu Musk. O criador da conta que seguia o seu jacto e outros aviões governamentais e de figuras públicas, Jack Sweeney, também viu o seu perfil ser suspenso.

Vários dos jornalistas agora visados escreveram artigos sobre essas suspensões, tweetaram sobre elas ou foram autores de peças críticas sobre Musk e a forma como gere a rede social. Entre eles estão profissionais do The Washington Post, do The New York Times, do The Intercept, da CNN, do Mashable e do Voice of America, assim como jornalistas independentes.

Tanto os jornalistas como os meios de comunicação para os quais trabalham criticam a decisão do Twitter e negam que os seus artigos tenham divulgado a localização de Musk e tenham posto em causa a sua segurança.

Drew Harwell, repórter do The Washington Post, disse (na sua conta de Mastodon) que nas suas peças sobre Elon Musk recorreu a “dados disponíveis publicamente e obtidos legalmente”. Em comunicado, a direcção do jornal argumentou que o trabalho do jornalista era “rigoroso” e que a conta deste devia ser reposta “imediatamente”.

O mesmo pedido fez um porta-voz do The New York Times para o jornalista Ryan Mac, que tem escrito abundantemente sobre o Twitter. A porta-voz da CNN, Kristine Coratti Kelly, afirmou que as suspensões “são preocupantes mas não surpreendentes” e que “a instabilidade e volatilidade crescentes do Twitter devem ser uma preocupação extraordinária para todos quantos o usam”.

A decisão da rede social levou várias figuras públicas norte-americanas, como a congressista Alexandria Ocasio-Cortez ou o escritor Stephen King, a pedirem (no Twitter) que Elon Musk se explique.

E este tem repetido os seus argumentos. “Criticarem-me todo o dia é completamente na boa, mas divulgarem a minha localização em tempo real e porem em perigo a minha família não é”, escreveu. “Se alguém divulgasse as localizações em tempo real e as moradas dos repórteres do NYT, o FBI já estava a investigar, haveria audições no Capitólio e Biden faria discursos sobre o fim da democracia!”, tweetou também.

Ao mesmo tempo, Elon Musk parece estar a retirar satisfação da polémica e já deu a entender que a suspensão não vai durar para sempre. Nas últimas horas, o empresário escreveu que “o Twitter neste momento está ��������[a arder, com bonequinhos de labaredas]” e publicou duas sondagens em que pergunta aos seus seguidores quando é que as contas devem ser reactivadas. Em ambos os casos ganhou a opção “agora”.