Twitter vende autenticidade por 7,99 dólares. Famosos dizem adeus

O novo dono do Twitter é tão a favor da liberdade de expressão que a conta @ElonJet, criada por um jovem norte-americano para seguir a par e passo o avião privado de Elon Musk não será eliminada. A garantia é do próprio empresário que, desde que tomou conta desta rede social, publica diariamente uma ou duas mãos cheias de mensagens relacionadas com a empresa que comprou por 43,6 mil milhões de euros (44 mil milhões de dólares).