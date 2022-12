Coelho Radioactivo regressa para nos amparar os medos

“O próximo disco há-de sair a meio do próximo ano”, dizia ao Ípsilon, em Dezembro de 2014, João Sarnadas, o músico que se esconde por trás do alter-ego Coelho Radioactivo. Apresentava então Canções Mortas, álbum de culto e um dos destaques da discografia nacional desse ano, coleção de canções bafejadas pelo infortúnio, angústia no coração, tecidas entre um tão belíssimo quanto intrincado emaranhado de guitarras e órgãos, neblina sonora a fazer eco com o eco da voz.