Mau tempo: tribunais voltam a meter água

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (TAF) teve esta semana de adiar julgamentos, pelo menos durante dois dias, porque as quatro salas de audiência de que dispõe estavam sem electricidade. E não foi o único a ter problemas devido ao mau tempo: em vários tribunais, de norte a sul do país, baldes e plásticos a cobrir arquivos tornaram-se parte do cenário nas últimas semanas.