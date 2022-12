É oficial: Fernando Santos já não é seleccionador de Portugal

"A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos concordaram em dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em Setembro de 2014". É assim que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado, anuncia nesta quinta-feira a saída do seleccionador nacional.

Depois da eliminação de Portugal nos quartos-de-final do Qatar 2022, este foi entendido como "o momento certo para iniciar um novo ciclo". "Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da selecção nacional", acrescenta a direcção da FPF.

Destacando os títulos conquistados com Santos ao leme, o Europeu de 2016 e a Liga das Nações de 2019, organismo salienta ainda o facto de o técnico se ter tornado no seleccionador com mais jogos e mais vitórias na equipa A nacional. Um registo a que não é alheio o facto de ter iniciado funções há oito anos.

"Saio com um enorme sentimento de gratidão. Foi um sonho que realizou e um objectivo de vida que cumpri. Quero agradecer a todos os jogadores com quem trabalhei, todos sem excepção. Quando se lidera grupos, tem de se tomar algumas decisões difíceis. As opções que tomei foi sempre a pensar no que seria o melhor para a nossa selecção", declarou Fernando Santos, num vídeo publicado no site da FPF.

Quanto ao futuro, apenas uma frase sintética: "A direcção da FPF iniciará agora o processo de escolha do próximo seleccionador nacional".