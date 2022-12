FPF anunciará ainda hoje decisão sobre Fernando Santos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) irá, ainda nesta quinta-feira, pronunciar-se sobre o futuro da actual equipa técnica liderada por Fernando Santos. O encontro entre o actual seleccionador e o presidente do organismo, Fernando Gomes, já teve lugar e, apurou o PÚBLICO, a decisão será anunciada nas próximas horas.

Com contrato válido até meados de 2024, em concreto até ao final do Campeonato da Europa, que decorrerá na Alemanha, a eventual saída de Fernando Santos nesta altura implica uma rescisão contratual, com o pagamento da respectiva indemnização.

Esse cenário, o de ruptura, é o mais provável nesta altura, depois do afastamento da selecção nacional nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo, no Qatar. Fernando Santos, que assumiu o cargo de seleccionador em 2014, já tinha revelado que iria sentar-se à mesa com Fernando Gomes para discutirem o futuro, mas rejeitou o cenário de uma saída pelo próprio pé.