Salwa Castelo-Branco, a “senhora Etnomusicologia”: “Ainda tenho uma missão a cumprir”

Nasceu no Cairo, formou-se em Nova Iorque, instalou-se em Portugal. Fundadora e presidente emérita do Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança, ligada por interesse e devoção a projectos como a Enciclopédia de Música em Portugal no Século XX ou a candidatura do fado a Património Imaterial da UNESCO, Salwa El-Shawan Castelo-Branco vai dar esta sexta-feira uma “Última Lição” que assinala a sua jubilação como professora emérita da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A cerimónia será às 15h, no auditório da reitoria, com entrada livre, mediante inscrição e limitada à lotação. Pretexto para, em entrevista ao PÚBLICO, revisitar quatro décadas de um trabalho pioneiro que ainda não terminou.