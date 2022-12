O trio de André Rosinha polvilha jazz com lirismo

Notável contrabaixista, André Rosinha tem vindo a estabelecer-se como um sideman sólido, acompanhando nomes grandes como Salvador Sobral e Júlio Resende. Em paralelo, tem construído também um interessante percurso em nome próprio, na condição de líder e compositor. Estreou-se em 2018 com o disco Pórtico, ao leme de um quinteto com João Barradas, Eduardo Cardinho, Albert Cirera e Bruno Pedroso; e em Abril do ano passado editou o álbum À Espera do Futuro, num trio colaborativo com Beatriz Nunes e Paula Sousa. Pelo meio, fundou uma outra formação, no conciso formato de trio, para interpretar as suas próprias composições originais: chamou o pianista João Paulo Esteves da Silva e o baterista Marcos Cavaleiro, dois dos mais reconhecidos instrumentistas nacionais.