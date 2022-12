Little Simz não quer jogar de acordo com as regras

Chegou de surpresa, como têm chegado regularmente vários álbuns desde há vários anos. Esta segunda-feira, sem fanfarra, com pré-aviso de uma semana apenas, Little Simz editou o sucessor do aclamado Sometimes I Might Be Introvert. Chama-se No Thank You, e é obra conjunta criado com o produtor e compositor Inflo, o cérebro por trás dos Sault. Little Simz a deitar para fora do peito, num fôlego, aquilo que não podia guardar para si. “Tinha que o canalizar de alguma maneira, esta é a única que conheço”, escreveu no Twitter quando anunciou a edição iminente do disco.