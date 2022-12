Terminar canil em Viana do Castelo vai custar mais 76 mil euros devido ao incêndio

O centro ardeu em Julho e destruiu grande parte do sistema de cabos eléctricos e saneamento. A origem do fogo está a ser investigada pela PJ, mas o autarca acredita que teve mão criminosa.

A Câmara de Viana do Castelo aprovou esta terça-feira, por unanimidade, a atribuição de mais 76.200 euros para terminar a construção de um centro de acolhimento e bem-estar animal que foi incendiado em Julho, caso que ainda está a ser investigado.

Na apresentação da proposta de trabalhos complementares do projecto, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, afirmou que a "brincadeira", referindo-se ao fogo que danificou a obra, "vai custar ao erário público mais de 76 mil euros".

"Esta é a consequência que aquela brincadeira teve sobre todos nós", declarou o autarca socialista, adiantando que a Polícia Judiciária (PJ) continua a investigar a origem do incêndio no centro, ainda em construção, na freguesia de Cardielos.

A oposição, pela voz do vereador do PSD Paulo Vale, lamentou a situação, que, disse, "resultou num prejuízo para o município apenas para reparar os estragos efectivos para garantir o reinício da obra". Em Julho, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, afirmou que o fogo destruiu "grande parte do sistema de tubagem para instalação de cabos eléctricos e saneamento".

Nessa altura, Luís Nobre referiu que "o nível de execução da obra, sem infra-estruturas eléctricas em carga, aponta para um forte indício de que a fonte de calor que originou o incêndio tenha sido externa, premeditada" e acrescentou que se o resultado da investigação policial concluir que foi fogo posto, o município irá "apresentar queixa junto do Ministério Público para que sejam encontrados os autores materiais deste incêndio".

A construção do centro de acolhimento e bem-estar animal foi iniciada em Dezembro, num investimento de 370 mil euros, num terreno com aproximadamente 4.070 metros quadrados de área total na Rua da Portela, na freguesia de Cardielos, sendo confinante com a Auto-estrada 27 (auto-estrada do Vale do Lima). A construção do novo equipamento, cujo prazo de conclusão foi prorrogado por "falta de mão-de-obra e materiais de construção" é contestada localmente.

Em Janeiro, durante uma reunião camarária, Luís Nobre informou o executivo municipal da existência de um abaixo-assinado que, localmente, contesta a construção do equipamento em Cardielos, mas garantiu que "o projecto cumpre a lei".

O autarca disse não perceber a "dificuldade de aceitação do local quando a escolha do terreno foi feita, com acompanhamento da Junta de Freguesia, com todo o cuidado para garantir o distanciamento aos aglomerados populacionais e para que fosse o menos conflituoso possível".

Luís Nobre garantiu ainda que o equipamento "não será um canil à moda antiga", mas um "centro de acolhimento com todas as condições para tratar bem os animais".