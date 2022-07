Nos incêndios, não te esqueças dos animais. O que fazer para os proteger

Numa altura em que as chamas engolem parte do território nacional (e não só), animais de companhia e de criação podem sofrer com o fumo, queimaduras e, para além disso, com o esquecimento e o abandono. Perante um incêndio, a prevenção é essencial para manter os animais a salvo e deve ser feita “o mais rapidamente possível”, segundo o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid. “Têm que ser criadas medidas para que isso seja feito com calma e em segurança sobretudo no caso de animais de produção”, uma vez que “não conseguem ser retirados de um dia para o outro”, explica o bastonário. “Temos visto infelizmente vários casos de pessoas que deixaram os seus animais para trás porque não tomaram medidas preventivas para que pudesse retirá-los em segurança.”

Assim, caso estejas numa zona com muito fumo, o melhor é colocar os cães e gatos dentro de casa e manter as janelas fechadas, uma vez que a inalação dos fumos pode provocar desidratação, lesões graves e até morte. Também podes colocar toalhas molhadas com água fria sobre o corpo e a cabeça do animal, como indica a veterinária Mariana Grancho. Manter a calma e evitar gritos é importante para não provocar stress nos animais.

Já no caso de animais de criação, a veterinária aconselha a “soltá-los e conduzi-los para um sítio onde não haja fumo”, além de “pedir ajuda à GNR, bombeiros, veterinários ou associações locais”.

Se as medidas de prevenção não forem suficientes, e se o terreno começar a arder, não deves “nunca abandonar o animal no local do fogo”. Para o gado, Mariana Grancho recomenda “abrir o estábulo e deixá-los fugir”. E para os animais de estimação, o indicado é “metê-los na transportadora ou dentro do carro e levá-los para um local seguro”, como explica Jorge Cid.

Em última instância, a médica veterinária explica o que deve ser feito caso o animal seja apanhado pelo fogo:

O que fazer em caso de queimadura?

Deves molhar o animal com água (não deve ser muito fria para não causar choque térmico);

Nunca colocar gelo porque podes aumentar a queimadura;

Nunca aplicar cremes, produtos abrasivos, água oxigenada ou soluções desinfectantes;

Não cobrir os animais para não subir a temperatura corporal;

Levar o animal ao veterinário mais próximo, porque vai ser preciso controlar a dor, tratar as feridas e hidratar;

A viagem até ao veterinário deve ser feita num veículo arejado, e deve-se dar água ao animal.

