Podcast P24: A influência do Qatar entrou pelo Parlamento Europeu em mais um capítulo de corrupção

Na sequência do escândalo "Qatargate", a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse que a União Europeia “não está à venda” e garantiu que “não haverá impunidade” para os membros europeus envolvidos no alegado esquema de corrupção para beneficiar o Qatar. Neste P24 ouvimos o editor de mundo António Rodrigues.

