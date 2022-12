Hat-trick de Paulinho confirma vitalidade do Sporting na Taça da Liga

Com a passagem aos quartos-de-final da Taça da Liga praticamente assegurada — bastava um empate, mas mesmo perdendo com o Marítimo os “leões” tinham uma confortável margem de segurança para a eventualidade de terem de discutir o apuramento através da diferença de golos —, o Sporting limitou-se a confirmar a supremacia total no Grupo B, em que venceu todos os jogos e não sofreu um único golo, goleando os madeirenses por 5-0.

E fê-lo aniquilando à nascença quaisquer pretensões do conjunto insular, que aos 40 segundos já estava em desvantagem na sequência de um golo-relâmpago de Paulinho: em meia hora (1, 15 e 31'), o avançado assinou um hat-trick, o quarto da carreira e terceiro pelo Sporting, a que os "leões" somaram um golo de Porro (73') e um último a meias entre Arthur Gomes e Miguel Silva (86').

O avançado finalizou de primeira após assistência de Arthur Gomes, repetindo a proeza à passagem do primeiro quarto de hora de jogo, novamente com um desvio instintivo de “matador”.

E como não há duas sem três, um ano volvido sobre os três golos marcados frente ao Portimonense, Paulinho completou o hat-trick após assistência de Jovane, beneficiando de um ressalto que traiu o esforço do guarda-redes Miguel Silva, chegando ao quinto golo na competição (sétimo da época), depois do "bis" ante o Farense.

Decorrida a primeira meia hora de jogo, o Marítimo já pouco ou nada podia fazer para salvar a face e evitar uma campanha medíocre, sem qualquer golo marcado nos três embates da Taça da Liga, a confirmar o péssimo desempenho na Liga.

Os madeirenses ainda tentaram reagir ao primeiro golo, mas Percy Liza, em lance semelhante ao que deu vantagem à equipa da casa, rematou ao lado.

Por essa altura, o Sporting cumpria na perfeição o plano de Rúben Amorim, simultaneamente empenhado em alargar a série de vitórias e em testar alguns jogadores menos utilizados.

Mateus Fernandes foi chamado ao "onze" titular depois da estreia na Taça da Liga, com um golo, frente ao Farense (na sequência das aparições com Casa Pia e Tottenham), um pouco à semelhança do verificado com Arthur Gomes, que marcou na Champions ao Eintracht Frankfurt e na Taça da Liga ao Farense, repetindo nesta terça-feira a dose, já na recta final.

Também Jovane Cabral foi aposta de início, numa noite sem grande história para além da dos golos de Paulinho, que marca encontro com o Sp. Braga na ronda seguinte, no dia 19, antiga equipa do avançado “leonino”, na condição de máximo goleador da prova.

Sp. Braga que é, precisamente, o adversário que na edição de 2019-20 impediu o Sporting de chegar à final (ganha pelos minhotos frente ao FC Porto) e tentar o pleno de conquistas nos últimos cinco anos.