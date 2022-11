Sporting goleia Farense na Taça da Liga

Foi com uma goleada por 6-0 sobre o Farense que o Sporting começou, nesta quarta-feira, a defesa da Taça da Liga, troféu ganho o ano passado pelos “leões”. A jogar em casa, na primeira jornada do Grupo B da competição — onde também estão o Marítimo e o Rio Ave —, os sportinguistas não sentiram dificuldades em impor-se ao segundo classificado da II Liga, assumindo a liderança da classificação.

Sporting e Farense eram duas equipas que deviam estar com saudades de jogar. Os algarvios já não competiam desde 16 de Novembro, enquanto os lisboetas não sabiam o que isso era ainda há mais tempo — o último jogo a sério dos “leões” foi a 13 de Novembro, na última jornada da I Liga antes da interrupção para o Mundial 2022.

Rúben Amorim, com alguns dos habituais titulares no Qatar, promoveu algumas alterações, alinhando de início Franco Israel na baliza, Marsá na defesa e Essugo no meio-campo. Mas o resto da equipa era composto pelos nomes de primeira linha. Até porque, do outro lado, estava um Farense a realizar um bom campeonato na II Liga.

A superioridade “leonina”, contudo, ficou patente desde o primeiro minuto. O Farense até revelou algum atrevimento inicialmente. Cristian Ponde e Rui Costa, alimentados por Marco Matias, produziam movimentações ameaçadoras à frente da baliza sportinguista. Mas a defesa algarvia mostrou sempre muitas fragilidades e em duas perdas de bola consentiu ao Sporting duas transições rápidas que Paulinho não desperdiçou.

A primeira aos 20’, quando o mal-amado avançado “leonino” desviou no “coração” da área um cruzamento rasteiro de Trincão; depois, e na sequência da bola ao centro, nova perda de bola do Farense e Paulinho, desta vez numa recarga a um primeiro remate seu, a bisar.

O jogo pareceu resolvido nesse instante e se dúvidas houvesse Edwards (39’) tratou de as dissipar, ultrapassando a defesa algarvia facilmente, em velocidade, fazendo o 3-0 com que a partida chegou ao intervalo.

Na segunda parte, um golo pouco depois do recomeço da partida da autoria de Pedro Gonçalves voltou a exibir toda a fragilidade defensiva do Farense. Os algarvios davam imenso espaço aos sportinguistas, que voltaram a aproveitar todas estas facilidades para dilatarem a goleada: Arthur Gomes finalizou uma jogada de Paulinho e fez o 6-0 e Mateus Fernandes, de penálti, fixou na meia dúzia o triunfo do Sporting.