Espumante “Cá da Bairrada” vence Concurso de Vinhos e Espumantes da Bairrada

O espumante bruto branco de 2010 “Cá da Bairrada” conseguiu a melhor pontuação entre as cerca de 100 amostras avaliadas no Concurso de Vinhos e Espumantes Bairrada deste ano.

O espumante bruto branco de 2010 "Cá da Bairrada", das Caves da Montanha, foi o grande vencedor do Concurso de Vinhos e Espumantes Bairrada deste ano.

A Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) explica, em comunicado, que o espumante bruto branco de 2010 "Cá da Bairrada" conseguiu a melhor pontuação "entre as cerca de uma centena de amostras postas à prova de uma dúzia de jurados, entre escanções e enólogos".

Este ano, a novidade do concurso, que decorreu na passada segunda-feira e cujos prémios foram entregues dois dias depois, no Aliança Underground Museum, em Anadia, foi a distinção dos melhores vinhos em cinco categorias: espumante, espumante baga Bairrada, vinho branco, vinho tinto e vinho da sub-região Terras de Sicó.

A Messias ganhou nos vinhos brancos, com o Bairrada Clássico de 2017, e, nos tintos, o melhor foi o São Domingos Grande Reserva 2017. Nos espumantes, para além do grande prémio, entregue às Caves da Montanha, foi distinguido, na categoria de melhor espumante baga Bairrada, o Primavera Baga Bairrada Grande Reserva Extra Bruto branco 2017, das Caves Primavera.

O prémio de melhor vinho da sub-região Terras de Sicó foi para o Baforeira Reserva tinto 2020, de Maria Teresa Proença Simões da Silva Resende. "Foi uma forma de privilegiar a acentuada qualidade dos néctares produzidos nesta sub-região com certificação Indicação Geográfica Protegida (IGP) Beira Atlântico", justifica a Comissão no comunicado enviado às redacções.

Foram também atribuídas 27 medalhas de ouro: 15 a espumantes (na maioria brancos), quatro a vinhos brancos e oito a vinhos tintos.

O concurso recebeu 90 amostras, 46 vinhos tranquilos e 44 espumantes. O júri contou com a presença de nove escanções, numa parceria com a Associação Escanções de Portugal, três enólogos da região e o crítico de vinhos e jornalista Luís Lopes.

Para o presidente da CVB, a iniciativa pode ajudar os consumidores, mais atentos ao assunto nesta quadra festiva, a escolherem vinhos que não conhecem. "O facto de este concurso ter apenas medalhas de ouro quer dizer que os produtos em prova estiveram num nível elevado", afirma Pedro Soares, citado no mesmo comunicado.

O responsável realça ainda que a qualidade e o crescimento da região são "fruto do trabalho dos produtores e de uma preocupação cada vez maior em produzir com uvas locais". "O sector tem sido resiliente em relação a tudo o que se passou, quer durante a pandemia, quer agora com a guerra", diz Pedro Soares, e a região pode encarar o ano de 2023 "de forma moderadamente optimista", mesmo com os constrangimentos que se adivinham (muitos transitam de 2022, como o aumento de custos na fileira do vinho com materiais, como o vidro, a electricidade ou os fitofármacos).