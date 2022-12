Incumprimento dos tempos de espera varia muito de hospital para hospital

Percentagem de incumprimento dos prazos máximos de resposta nas primeiras consultas de especialidade oscila entre os 83,4% no Hospital de Guimarães e 7,3% no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa.

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a fazer este ano mais cirurgias e mais consultas do que em 2021. Entre Janeiro e Junho, realizaram mais de 265 mil cirurgias programadas, um aumento de 18% em comparação com o mesmo período de 2021. Quase um sétimo das pessoas operadas esperaram mais do que o tempo máximo instituído por lei, mas, ainda assim, verificou-se uma ligeira diminuição na percentagem de incumprimento em relação a 2021 e 2019, revela a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) na mais recente monitorização que esta segunda-feira é divulgada.