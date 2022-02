Cirurgias e consultas nos hospitais do SNS voltaram a níveis pré-pandemia

Os números de cirurgias programadas e de consultas hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) voltaram aos níveis da pré-pandemia. De acordo com os dados disponíveis no Portal do SNS, entre Janeiro e Dezembro do ano passado realizaram-se mais de 613 mil operações e um total de 12,4 milhões de consultas, números ligeiramente superiores aos de 2019. Embora os resultados sejam positivos, os especialistas alertam que não se traduz numa recuperação do que ficou por realizar no ano anterior.