Abstenção em eleições universitárias aumenta desde 2008. Sindicato culpa a lei

A taxa de abstenção nas eleições das universidades e politécnicos aumentou 12 pontos percentuais desde 2008. Nessa data, entrou em vigor o novo regime jurídico do sector e o Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) não tem dúvidas de que a menor participação ficou a dever-se a essa lei que “diminuiu a democracia interna” das instituições. A análise consta de um estudo que é apresentado nesta segunda-feira, com o qual aquela estrutura sindical pretende lançar uma revisão do diploma, que já devia ter acontecido há uma década.