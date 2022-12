Um mês de Paulo Raimundo: o comunista ortodoxo que está a suavizar a ortodoxia do PCP

Um abraço aos críticos, o apelo à luta nas ruas, o anúncio da “complexidade” da posição comunista sobre a Ucrânia, o distanciamento relativamente à China e à Coreia do Norte. Esta pode ser uma síntese do primeiro mês de Paulo Raimundo no cargo de secretário-geral do PCP, um título que, como confessou na entrevista à RTP, ainda “estranha”, mas acredita que se “entranha”, como a Coca-Cola.