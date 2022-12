O “maior parque de Natal do Ribatejo” ilumina a Chamusca

Vem apresentado como o “maior parque de Natal do Ribatejo” e o mapa de diversões atesta a bitola. O Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca promete fazer as delícias de miúdos e graúdos.

Cabe ao Parque Municipal dar o espaço ao manifesto. Ali se concentram actividades pensadas para toda a família e um quadro de luz e cor a remeter para o imaginário natalício, numa cortesia do Município da Chamusca, responsável pela organização do evento.

Um Caminho das Estrelas a guiar os passos, uma Fábrica de Brinquedos com ateliês de Natal e workshops culinários, um Palco de Sonhos com teatro, circo e o Presépio Vivo, uma Casa das Purpurinas para fazer o gosto a pinturas faciais e modelagem de balões, e diversões como o Carrossel Mágico, o Globo de Neve, a Roda dos Sonhos (uma das novidades desta edição), a Frota dos Duendes, a pista de gelo natural à moda do Pólo Norte ou os passeios de pónei são algumas das coordenadas no mapa.

Lá estão também a famosa Casa do Pai Natal, o mercadinho com artesanato e produtos da terra, e um Cantinho do Repasto, para confortar o estômago entre as voltinhas pelo parque.

A completar a moldura, há animação de rua e iluminação pela vila, a decorar lugares como o Jardim do Coreto, o Largo Vasco da Gama, o Largo 25 de Abril, o Edifício de São Francisco ou o Miradouro da Nossa Senhora do Pranto.

O parque, aberto desde o dia 7, pode ser visitado até dia 23. Nos dias úteis, das 15h30 às 22h30, e ao fim-de-semana e feriados, das 11h30 às 22h30.

A entrada diária custa 3€ (dos 12 aos 64 anos) e 2€ (crianças e seniores), ficando por mais um euro ao fim-de-semana. A pulseira de acesso geral está disponível por 15€ (10€ para residentes no concelho).