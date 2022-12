Recuo da globalização é mais um risco para a subida dos preços

A vontade de mais autonomia económica trazida pela pandemia e pela guerra na Ucrânia pode significar um recuo no processo de globalização. E vir a significar uma elevação do nível de preços.

Primeiro foram as subidas de taxas alfandegárias realizadas por Trump, depois as perturbações nas cadeias de distribuição mundiais trazidas pela pandemia e, por fim, os planos europeus para reduzir a dependência da energia da Rússia a seguir ao início da guerra na Ucrânia. Acumulam-se, nos últimos anos, os sinais de que o processo de globalização económica pode vir a passar, no curto prazo, por uma fase de retrocesso. E um dos impactos mais prováveis pode ser, nesta altura em que a inflação voltou a ser uma preocupação, uma subida generalizada dos preços.