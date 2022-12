Deixar o espólio de Lourdes Castro sair de Portugal seria uma “perda irreparável”

Sobrinho e herdeiro diz que até agora as instituições nacionais não demonstraram muito interesse, ao contrário de algumas internacionais.

Nuno Brazão chama ao que tem entre mãos “um problema bom”. É o herdeiro de Lourdes Castro, a sua tia e uma das maiores artistas portuguesas contemporâneas. E isto significa que entre as mãos tem não apenas obras, como um imenso e riquíssimo espólio documental, e ainda uma casa com jardim, no Caniço, que era também a vida — e, por isso, a obra — de Lourdes Castro.