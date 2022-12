Protecção Civil garante que tomaram “medidas necessárias”, mas haverá atenção redobrada

O comandante da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), André Fernandes, garantiu este sábado que "foram tomadas as medidas necessárias" na quarta-feira, quando a chuva intensa que caiu durante a noite provocou inundações em várias zonas do país.

"A situação foi acautelada, foram emitidos avisos à população, foram também feitas comunicações à imprensa. Foram tomadas as medidas necessárias", disse o comandante da ANPC, em conferência de imprensa, sobre o previsível agravamento da situação meteorológica a partir da próxima madrugada.

Em conferência de imprensa, na quinta-feira, a directora do serviço municipal de Protecção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, referiu que o aviso vermelho do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) surgiu às 23h de quarta-feira, sendo que a chuva intensa começou sensivelmente entre as 21h e as 22h.

"Na altura, de facto, foram feitos os avisos à população", vincou este sábado o comandante da ANPC.

O IPMA elevou este sábado para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa e Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo, devido à previsão de chuva forte e persistente.

Entretanto, nos 18 distritos de Portugal Continental, o IPMA elevou o aviso para amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes, e também agitação marítima, desde o início da manhã deste sábado.

A ANPC decidiu decretar o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Segundo André Fernandes, a atenção será "redobrada nas zonas que já foram afectadas" para que se mantenha o nível de prontidão.

Câmara de Lisboa reitera apelo a "precauções redobradas" devido ao mau tempo

A Câmara de Lisboa reiterou este sábado o apelo à população para que “tome precauções redobradas” depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter alterado o aviso de amarelo para laranja para esta noite no distrito.

Entre as 21h deste sábado e as 00h de domingo, dia 11, o aviso “mantém-se amarelo, com chuva por vezes forte e persistente”, depois, entre as 00h e as 3h o aviso “passa a laranja, com chuva forte e persistente”, lembra o município em comunicado divulgado ao início da tarde.

“Entre as 00h e as 6h prevê-se também vento forte com rajadas até 90 quilómetros por hora”, diz a nota.

No comunicado, a câmara apela ainda à população “para que tome precauções redobradas e siga os conselhos dos serviços municipais de Protecção Civil”.

Alerta amarelo para todo o continente

A ANPC decretou este sábado o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

O comandante nacional da ANPC, André Fernandes, alertou, em conferência de imprensa na sede nacional em Carnaxide (Oeiras), para a precipitação "pontualmente intensa" esperada em algumas zonas do país a partir da madrugada deste sábado, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, "que podem entrar em cheia".

"Face a esta situação foi também decretado o estado de alerta especial de nível amarelo até às 23h59 de segunda-feira. E acima de tudo, o aviso à população para se manterem atentos aos comunicados do Instituto Português do Mar e Atmosfera e da Autoridade Nacional de Protecção Civil", disse o comandante, alertando que as zonas que inundaram devido à chuva de quarta-feira poderem voltar a ser afectadas.